Высота: 1,5 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 2 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Матовый полиэстер Matt PE Purex с добавлением тефлона (35 мкм). Износостойкий прочный стройматериал эксплуатируется до 40 лет
Цена: 60 руб/м.п.
Высота: 1,7 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 2 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Матовый полиэстер Matt PE Purex с добавлением тефлона (35 мкм). Износостойкий прочный стройматериал эксплуатируется до 40 лет
Цена: 65 руб/м.п.
Высота: 1,8 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 2 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Матовый полиэстер Matt PE Purex с добавлением тефлона (35 мкм). Износостойкий прочный стройматериал эксплуатируется до 40 лет
Цена: 67 руб/м.п.
Высота: 2 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 2 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Матовый полиэстер Matt PE Purex с добавлением тефлона (35 мкм). Износостойкий прочный стройматериал эксплуатируется до 40 лет
Цена: 70 руб/м.п.
Высота: 1,5 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 3 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Викинг VIKING MP (30 мкм) отличается бархатной шероховатой текстурой, не истирается под воздействием песчаной пыли, эксплуатируется при температуре до 100 градусов.
Цена: 55 руб/м.п.
Высота: 1,7 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 3 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Викинг VIKING MP (30 мкм) отличается бархатной шероховатой текстурой, не истирается под воздействием песчаной пыли, эксплуатируется при температуре до 100 градусов.
Цена: 60 руб/м.п.
Высота: 1,8 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 3 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Викинг VIKING MP (30 мкм) отличается бархатной шероховатой текстурой, не истирается под воздействием песчаной пыли, эксплуатируется при температуре до 100 градусов.
Цена: 62 руб/м.п.
Высота: 2 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 3 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Викинг VIKING MP (30 мкм) отличается бархатной шероховатой текстурой, не истирается под воздействием песчаной пыли, эксплуатируется при температуре до 100 градусов.
Цена: 65 руб/м.п.
Высота: 1,5 м
Евро штакетник: П-типа
Зазор между штакетинами: 10 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Полиэстер PE на основе полиэфира (25 мкм) Облицовочный материал разных цветов по бюджетной стоимости служит четверть века, подходит для разного климата, способен выдерживать температуру до -80 градусов, имеет широкую сферу применения.
Цена: 50 руб/м.п.
Высота: 1,7 м
Евро штакетник: П-типа
Зазор между штакетинами: 10 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Полиэстер PE на основе полиэфира (25 мкм) Облицовочный материал разных цветов по бюджетной стоимости служит четверть века, подходит для разного климата, способен выдерживать температуру до -80 градусов, имеет широкую сферу применения.
Цена: 55 руб/м.п.
Высота: 1,8 м
Евро штакетник: П-типа
Зазор между штакетинами: 10 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Полиэстер PE на основе полиэфира (25 мкм) Облицовочный материал разных цветов по бюджетной стоимости служит четверть века, подходит для разного климата, способен выдерживать температуру до -80 градусов, имеет широкую сферу применения.
Цена: 57 руб/м.п.
Высота: 2 м
Евро штакетник: П-типа
Зазор между штакетинами: 10 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Полиэстер PE на основе полиэфира (25 мкм) Облицовочный материал разных цветов по бюджетной стоимости служит четверть века, подходит для разного климата, способен выдерживать температуру до -80 градусов, имеет широкую сферу применения.
Цена: 60 руб/м.п.
Высота: 1,5 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 2 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Оцинковка: Алюмоцинковое покрытие - долговечность в 3-6 раз выше.
Цена: 62 руб/м.п.
Высота: 1,7 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 2 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Оцинковка: Алюмоцинковое покрытие - долговечность в 3-6 раз выше.
Цена: 67 руб/м.п.
Высота: 1,8 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 2 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Оцинковка: Алюмоцинковое покрытие - долговечность в 3-6 раз выше.
Цена: 69 руб/м.п.
Высота: 2 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 2 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Оцинковка: Алюмоцинковое покрытие - долговечность в 3-6 раз выше.
Цена: 72 руб/м.п.
Высота: 1,5 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 3 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Оцинковка: Повышенный класс толщины Zn - 50 мкм
Цена: 57 руб/м.п.
Высота: 1,7 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 3 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Оцинковка: Повышенный класс толщины Zn - 50 мкм
Цена: 62 руб/м.п.
Высота: 1,8 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 3 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Оцинковка: Повышенный класс толщины Zn - 50 мкм
Цена: 64 руб/м.п.
Высота: 2 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 3 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Оцинковка: Повышенный класс толщины Zn - 50 мкм
Цена: 67 руб/м.п.
Высота: 1,5 м
Евро штакетник: П-типа
Зазор между штакетинами: 10 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Оцинковка: Первый класс толщины Zn - 40 мкм
Цена: 52 руб/м.п.
Высота: 1,7 м
Евро штакетник: П-типа
Зазор между штакетинами: 10 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Оцинковка: Первый класс толщины Zn - 40 мкм
Цена: 57 руб/м.п.
Высота: 1,8 м
Евро штакетник: П-типа
Зазор между штакетинами: 10 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Оцинковка: Первый класс толщины Zn - 40 мкм
Цена: 59 руб/м.п.
Высота: 2 м
Евро штакетник: П-типа
Зазор между штакетинами: 10 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Оцинковка: Первый класс толщины Zn - 40 мкм
Цена: 62 руб/м.п.
Этот вариант хорош в тех случаях, когда у вас уже куплены все нужные материалы.
Высота: 1,5 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 2 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Матовый полиэстер Matt PE Purex с добавлением тефлона (35 мкм). Износостойкий прочный стройматериал эксплуатируется до 40 лет
Цена: 70 руб/м.п.
Высота: 1,7 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 2 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Матовый полиэстер Matt PE Purex с добавлением тефлона (35 мкм). Износостойкий прочный стройматериал эксплуатируется до 40 лет
Цена: 75 руб/м.п.
Высота: 1,8 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 2 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Матовый полиэстер Matt PE Purex с добавлением тефлона (35 мкм). Износостойкий прочный стройматериал эксплуатируется до 40 лет
Цена: 77 руб/м.п.
Высота: 2 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 2 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Матовый полиэстер Matt PE Purex с добавлением тефлона (35 мкм). Износостойкий прочный стройматериал эксплуатируется до 40 лет
Цена: 80 руб/м.п.
Высота: 1,5 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 3 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Викинг VIKING MP (30 мкм) отличается бархатной шероховатой текстурой, не истирается под воздействием песчаной пыли, эксплуатируется при температуре до 100 градусов.
Цена: 65 руб/м.п.
Высота: 1,7 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 3 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Викинг VIKING MP (30 мкм) отличается бархатной шероховатой текстурой, не истирается под воздействием песчаной пыли, эксплуатируется при температуре до 100 градусов.
Цена: 70 руб/м.п.
Высота: 1,8 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 3 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Викинг VIKING MP (30 мкм) отличается бархатной шероховатой текстурой, не истирается под воздействием песчаной пыли, эксплуатируется при температуре до 100 градусов.
Цена: 72 руб/м.п.
Высота: 2 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 3 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Викинг VIKING MP (30 мкм) отличается бархатной шероховатой текстурой, не истирается под воздействием песчаной пыли, эксплуатируется при температуре до 100 градусов.
Цена: 75 руб/м.п.
Высота: 1,5 м
Евро штакетник: П-типа
Зазор между штакетинами: 10 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Полиэстер PE на основе полиэфира (25 мкм) Облицовочный материал разных цветов по бюджетной стоимости служит четверть века, подходит для разного климата, способен выдерживать температуру до -80 градусов, имеет широкую сферу применения.
Цена: 60 руб/м.п.
Высота: 1,7 м
Евро штакетник: П-типа
Зазор между штакетинами: 10 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Полиэстер PE на основе полиэфира (25 мкм) Облицовочный материал разных цветов по бюджетной стоимости служит четверть века, подходит для разного климата, способен выдерживать температуру до -80 градусов, имеет широкую сферу применения.
Цена: 65 руб/м.п.
Высота: 1,8 м
Евро штакетник: П-типа
Зазор между штакетинами: 10 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Полиэстер PE на основе полиэфира (25 мкм) Облицовочный материал разных цветов по бюджетной стоимости служит четверть века, подходит для разного климата, способен выдерживать температуру до -80 градусов, имеет широкую сферу применения.
Цена: 67 руб/м.п.
Высота: 2 м
Евро штакетник: П-типа
Зазор между штакетинами: 10 см
Столбы: 60×60, 2 мм (толщина стенки)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Полиэстер PE на основе полиэфира (25 мкм) Облицовочный материал разных цветов по бюджетной стоимости служит четверть века, подходит для разного климата, способен выдерживать температуру до -80 градусов, имеет широкую сферу применения.
Цена: 70 руб/м.п.
Высота: 1,5 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 2 см
Столбы: Кирпичные 380х380мм, с колпаками, кирпич лицевой, полуторный, шаг столбов 5м
Фундамент: Ширина 250мм, высота 400мм, Армированный, Бетон М-300)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Матовый полиэстер Matt PE Purex с добавлением тефлона (35 мкм). Износостойкий прочный стройматериал эксплуатируется до 40 лет
Цена: 75 руб/м.п.
Высота: 1,7 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 2 см
Столбы: Кирпичные 380х380мм, с колпаками, кирпич лицевой, полуторный, шаг столбов 5м
Фундамент: Ширина 250мм, высота 400мм, Армированный, Бетон М-300)
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Матовый полиэстер Matt PE Purex с добавлением тефлона (35 мкм). Износостойкий прочный стройматериал эксплуатируется до 40 лет
Цена: 80 руб/м.п.
Высота: 1,8 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 2 см
Столбы: Кирпичные 380х380мм, с колпаками, кирпич лицевой, полуторный, шаг столбов 5м
Фундамент: Ширина 250мм, высота 400мм, Армированный, Бетон М-300
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Матовый полиэстер Matt PE Purex с добавлением тефлона (35 мкм). Износостойкий прочный стройматериал эксплуатируется до 40 лет
Цена: 82 руб/м.п.
Высота: 2 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 2 см
Столбы: Кирпичные 380х380мм, с колпаками, кирпич лицевой, полуторный, шаг столбов 5м
Фундамент: Ширина 250мм, высота 400мм, Армированный, Бетон М-300
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Матовый полиэстер Matt PE Purex с добавлением тефлона (35 мкм). Износостойкий прочный стройматериал эксплуатируется до 40 лет
Цена: 85 руб/м.п.
Высота: 1,5 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 3 см
Столбы: Кирпичные 380х380мм, с колпаками, кирпич лицевой, полуторный, шаг столбов 5м
Фундамент: Ширина 250мм, высота 400мм, Армированный, Бетон М-300
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Викинг VIKING MP (30 мкм) отличается бархатной шероховатой текстурой, не истирается под воздействием песчаной пыли, эксплуатируется при температуре до 100 градусов.
Цена: 70 руб/м.п.
Высота: 1,7 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 3 см
Столбы: Кирпичные 380х380мм, с колпаками, кирпич лицевой, полуторный, шаг столбов 5м
Фундамент: Ширина 250мм, высота 400мм, Армированный, Бетон М-300
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Викинг VIKING MP (30 мкм) отличается бархатной шероховатой текстурой, не истирается под воздействием песчаной пыли, эксплуатируется при температуре до 100 градусов.
Цена: 75 руб/м.п.
Высота: 1,8 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 3 см
Столбы: Кирпичные 380х380мм, с колпаками, кирпич лицевой, полуторный, шаг столбов 5м
Фундамент: Ширина 250мм, высота 400мм, Армированный, Бетон М-300
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Викинг VIKING MP (30 мкм) отличается бархатной шероховатой текстурой, не истирается под воздействием песчаной пыли, эксплуатируется при температуре до 100 градусов.
Цена: 77 руб/м.п.
Высота: 2 м
Евро штакетник: М-типа
Зазор между штакетинами: 3 см
Столбы: Кирпичные 380х380мм, с колпаками, кирпич лицевой, полуторный, шаг столбов 5м
Фундамент: Ширина 250мм, высота 400мм, Армированный, Бетон М-300
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Викинг VIKING MP (30 мкм) отличается бархатной шероховатой текстурой, не истирается под воздействием песчаной пыли, эксплуатируется при температуре до 100 градусов.
Цена: 82 руб/м.п.
Высота: 1,5 м
Евро штакетник: П-типа
Зазор между штакетинами: 10 см
Столбы: Кирпичные 380х380мм, с колпаками, кирпич лицевой, полуторный, шаг столбов 5м
Фундамент: Ширина 250мм, высота 400мм, Армированный, Бетон М-300
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Полиэстер PE на основе полиэфира (25 мкм) Облицовочный материал разных цветов по бюджетной стоимости служит четверть века, подходит для разного климата, способен выдерживать температуру до -80 градусов, имеет широкую сферу применения.
Цена: 65 руб/м.п.
Высота: 1,7 м
Евро штакетник: П-типа
Зазор между штакетинами: 10 см
Столбы: Кирпичные 380х380мм, с колпаками, кирпич лицевой, полуторный, шаг столбов 5м
Фундамент: Ширина 250мм, высота 400мм, Армированный, Бетон М-300
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Полиэстер PE на основе полиэфира (25 мкм) Облицовочный материал разных цветов по бюджетной стоимости служит четверть века, подходит для разного климата, способен выдерживать температуру до -80 градусов, имеет широкую сферу применения.
Цена: 70 руб/м.п.
Высота: 1,8 м
Евро штакетник: П-типа
Зазор между штакетинами: 10 см
Столбы: Кирпичные 380х380мм, с колпаками, кирпич лицевой, полуторный, шаг столбов 5м
Фундамент: Ширина 250мм, высота 400мм, Армированный, Бетон М-300
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Полиэстер PE на основе полиэфира (25 мкм) Облицовочный материал разных цветов по бюджетной стоимости служит четверть века, подходит для разного климата, способен выдерживать температуру до -80 градусов, имеет широкую сферу применения.
Цена: 72 руб/м.п.
Высота: 2 м
Евро штакетник: П-типа
Зазор между штакетинами: 10 см
Столбы: Кирпичные 380х380мм, с колпаками, кирпич лицевой, полуторный, шаг столбов 5м
Фундамент: Ширина 250мм, высота 400мм, Армированный, Бетон М-300
Лаги: 40х20, 1.5 мм (толщина стенки)
Окраска каркаса: Порошковая окраска Teknos Ⓡ
Покрытие: Полиэстер PE на основе полиэфира (25 мкм) Облицовочный материал разных цветов по бюджетной стоимости служит четверть века, подходит для разного климата, способен выдерживать температуру до -80 градусов, имеет широкую сферу применения.
Цена: 75 руб/м.п.
Ограждения из металлоштакетника удачно сочетают в себе преимущества заборов из деревянного штакетника и профлиста, не имея при этом их недостатков. Наша компания занимается изготовлением и монтажом ограждений. У нас вы сможете сделать заказ на забор из евроштакетника «под ключ» — с доставкой и установкой.
Cтолбы под ворота устанавливаются усиленные, из профильной трубы 80х80х3мм.
Стяжка на ворота или калитку, это евро штакетник, который устанавливается сверху между несущими столбами ворот или калиток. На калитку стяжка приваривается, на воротах монтируется съемная стяжка для возможности въезда крупногабаритного транспорта. Стяжка — эффективный метод создания дополнительной устойчивости каркаса ворот, которым некоторые почему-то пренебрегают. Она не позволяет столбам расходиться в течении времени под действием различных природных сил. То есть стяжка дополнительно увеличивает устойчивость всей конструкции.
Способ установки столбов зависит от типа грунта на вашем участке. Если грунт пучинистый, то рекомендуем использовать бутование столбов щебнем. При бетонировании столба в таком грунте, в зимний период, в результате промерзания почвы, бетонное основание может быть частично вытолкнуто или опрокинуто.
На сухих почвах делаем бетонирование столбов, не боясь, что столбы может повести по весне. Данный способ является более надежным но и более дорогим. Если участок сильно проветривается, то на столбы навариваются укосины в их основании.
Заборы из металлического штакетника стали популярным выбором для ограждения домов, участков, и других объектов. Их популярность обусловлена прочностью, долговечностью, и эстетичным внешним видом. В данной статье мы рассмотрим ключевые аспекты выбора, установки и ухода за забором из металлоштакетника.
Выбор материалов и производителя
Перед началом строительства забора важно определиться с видом штакетника. Ключевыми критериями выбора являются стоимость, прочность, и эстетический вид.
Купить материалы можно у местных производителей, через интернет-магазины или у нас. Важно учесть, что цена может зависеть от региона, производителя и выбранного профиля.
Монтаж и установка собственными руками
Один из преимуществ заборов из металлоштакетника — возможность установки своими руками. Для этого необходимо провести подготовительные работы, включая выбор варианта забора, расчет материалов, и закупку необходимых инструментов.
Построение забора включает в себя этапы изготовления столбов, установки профилей, и, при необходимости, ворот. Важно придерживаться пошаговой инструкции для обеспечения надежности и прочности конструкции.
Виды заборов и дизайн
Существует множество видов заборов, от классических вертикальных до более современных горизонтальных. Выбор зависит от индивидуальных предпочтений, функциональности и общего стиля участка. Фото различных вариантов можно найти в каталогах компаний, предлагающих услуги по изготовлению и установке заборов.
Стоимость и калькулятор расчета
Стоимость забора из евроштакетника зависит от множества факторов, таких как выбор материала, размеры участка, и сложность монтажа. Большинство компаний предлагают калькуляторы на своих сайтах для быстрого расчета примерной стоимости. Это удобно при планировании бюджета.
Преимущества и особенности заборов из евроштакетника
Заборы обладают высокой прочностью и долговечностью. Они могут быть горизонтальными или вертикальными, выполнены различными видами профиля. Преимущества включают в себя легкость монтажа, красивый внешний вид, и возможность выбора различных цветов по каталогу RAL.
Дополнительные опции и сервисы компаний
При выборе компании для приобретения и установки забора важно обратить внимание на дополнительные опции. Некоторые компании предлагают гарантию на свои изделия, бесплатный расчет и доставку материалов, что может значительно упростить процесс строительства.
Заключение
Заборы из евроштакетника — отличное решение для тех, кто ценит надежность, привлекательный внешний вид и возможность сэкономить, сделав установку своими руками. При правильном выборе материалов, производителя и следовании инструкции, такой забор станет надежной защитой вашего участка на долгие годы.
Металлоштакетник представляет собой металлические планки, имеющие рифление поверхности. Материалом для изготовления служит листовая оцинкованная сталь толщиной 1,5-2 мм. Поверхность планок покрывается полимерной краской. Кромки завальцовываются для защиты металла на срезе от коррозии и придания планкам дополнительной жесткости. Штакетины монтируются с одной или обеих сторон направляющих по типу деревянного штакетника. Величина зазора между планками зависит от конструкции ограждения и составляет 20-100 мм.
Евроштакетник различается по форме профиля. Она бывает:
Заборы из металлического штакетника пользуются большой популярностью у владельцев дачных домов, коттеджей в черте города. Причиной высокого спроса на заборы из металлоштакетника являются хорошие механические характеристики и отличные декоративные качества.